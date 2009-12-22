Украинский рынок лотерейных операторов не интересен для инвесторов

Украинский рынок лотерейных операторов не привлекателен для инвесторов.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал президент ООО «М.С.Л.» Георгий ЛОЖЕНКО.

По его словам, причина нежелания инвесторов входить в украинский лотерейный бизнес – риски непредсказуемости. «Даже самый хороший закон по каким-то неизвестным причинам может быть переиначен, дополнен. Достаточно ведь один абзац убрать, другой добавить, и уже на деле совсем другой документ», - сказал Г.ЛОЖЕНКО.

Кроме того, по его мнению, сегодня в Украине необходимо принять профильный закон для отрасли, а не вводить такие меры как государственная монополия. Когда профильный закон может быть принят, эксперт не прогнозирует. «Это задача для политиков, депутатов - разработать механизмы, чтобы деньги от лотерейной деятельности правильно использовались, не тонули где-то в бездне. Они должны иметь конкретное назначение. Когда этим займутся, очень трудно сказать…» - отметил он.

В то же время Г.ЛОЖЕНКО считает, что те законодательные правила, которые на сегодня существуют на рынке, дали возможность его развить.

По его словам, средства от лотерейной деятельности должны направляться исключительно в социальную сферу.

Справка УНИАН. Лотерейный оператор «М.С.Л.» работает на рынке 35 лет. Доля рынка компании составляет 61%. Имеет 31 представительство во всех областях Украины, более 1500 стационарных пунктов собственной сети распространения. «М.С.Л.» имеет 30 государственных лотерей, лицензированных Министерством финансов Украины.

Согласно прогнозам, сумма выплаченных выигрышей «М.С.Л.» по итогам года составит 208 млн. 781,4 тыс. грн., что на 18% больше по сравнению с 2008 г. (176 млн. 320 тыс. 776 грн.).

Оборот компании по итогам года составит 369 млн. 295 тыс. 95 грн., что на 21% больше, чем в 2008 г.

Всего в 2009 г. компания перечислила в бюджет 52 млн. 603 тыс. 873 грн., что на 22% больше, чем в прошлом году.