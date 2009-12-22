Ульянченко: Госбюджет-2010 не будет принят до выборов

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО прогнозирует, что государственный бюджет на 2010 год не будет принят до выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам черниговских, черкасских и хмельницких СМИ.

«Бюджета на 2010 год, вероятнее всего, не будет еще до конца выборов, потому что правительство в первую очередь не заинтересовано в этом», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она объяснила, что премьер-министр заинтересована в ручном управлении бюджетными средствами, а именно это и будет происходить в случае отсутствия бюджета.

«Кроме того, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, - чтобы принять новый бюджет, нужно сначала отчитаться о выполнении предыдущего, а здесь правительству похвастаться нечем».

Глава Секретариата считает, что ничего не мешает принять госбюджет, ведь у премьер-министра есть правящая коалиция и бюджетный комитет.

Говоря о состоянии выполнения бюджета-2009, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что ни одна бюджетная программа не выполнена в полном объеме, что правительство своими действиями увеличило государственный долг Украины до 280 млрд. грн., и это будет иметь катастрофические последствия для страны и экономики.

Кроме того, она сообщила, что Госказначейство не оплачивает счета местных бюджетов.

«То есть фактически местные бюджеты сегодня дотируют правительство», - отметила глава Секретариата Президента.

Подытоживая, В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула: «Бюджет-2009 – это огромная ошибка. Это бюджет непрофессиональной команды, бюджет - касса одной политической силы».