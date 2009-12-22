Ульянченко: Госбюджет-2010 не будет принят до выборов
Премьер не заинтересована
Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО прогнозирует, что государственный бюджет на 2010 год не будет принят до выборов главы государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам черниговских, черкасских и хмельницких СМИ.
«Бюджета на 2010 год, вероятнее всего, не будет еще до конца выборов, потому что правительство в первую очередь не заинтересовано в этом», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Она объяснила, что премьер-министр заинтересована в ручном управлении бюджетными средствами, а именно это и будет происходить в случае отсутствия бюджета.
«Кроме того, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, - чтобы принять новый бюджет, нужно сначала отчитаться о выполнении предыдущего, а здесь правительству похвастаться нечем».
Глава Секретариата считает, что ничего не мешает принять госбюджет, ведь у премьер-министра есть правящая коалиция и бюджетный комитет.
Говоря о состоянии выполнения бюджета-2009, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что ни одна бюджетная программа не выполнена в полном объеме, что правительство своими действиями увеличило государственный долг Украины до 280 млрд. грн., и это будет иметь катастрофические последствия для страны и экономики.
Кроме того, она сообщила, что Госказначейство не оплачивает счета местных бюджетов.
«То есть фактически местные бюджеты сегодня дотируют правительство», - отметила глава Секретариата Президента.
Подытоживая, В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула: «Бюджет-2009 – это огромная ошибка. Это бюджет непрофессиональной команды, бюджет - касса одной политической силы».