Золото снизилось в цене

Золото на торгах во вторник снизилось в цене до минимального за шесть недель уровня на фоне спекуляций, что восстановление экономики США будет способствовать дальнейшему укреплению доллара и снизит спрос на металл как альтернативный объект инвестирования, сообщает агентство РИА Новости.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото подешевел на 9,4 доллара, или 0,9%, и составил 1086,6 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена опускалась до минимальной с 5 ноября отметки - 1086,1 доллара за унцию.

"Тренд - лучший друг инвестора, а на данный момент основное направление рынка заключается в том, что золото продолжит дешеветь на фоне укрепляющегося доллара", - заявил глава Prospector Asset Management Леонард Каплан.

Реальный ВВП США в третьем квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом увеличился на 2,2% в годовом исчислении, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших сохранение показателя роста крупнейшей в мире экономики на уровне предыдущей оценки в 2,8%. Тем не менее, доллар с начала текущего месяца укрепился по отношению к корзине из шести валют стран-основных торговых партнеров США на 4,2%, а золото, напротив, подешевело на 7,3% за тот же период.

Колебания курса доллара во вторник были незначительными, но это не означает смену тренда на позитивный на рынке золота, считает Каплан. Доллар на торгах во вторник в Нью-Йорке подешевел к единой европейской валюте на 0,2% - до 1,4308 доллара за евро по сравнению с 1,4275 доллара за евро днем ранее. На торгах 18 декабря доллар укрепился к евро до максимальной с 4 сентября отметки - 1,4262 доллара за евро.

С начала текущего года золото выросло в цене на 24% на фоне уменьшения стоимости американской валюты, вызванного глубочайшим спадом в экономике США со времен Великой депрессии. Крайне негативная ситуация в крупнейшей в мире экономике вызвала увеличение спроса на металл, как наиболее безопасный и стабильный объект для вложения средств.