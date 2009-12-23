Банк России будет с банками строже в 2010 году

Экономика РФ в 2010 году вырастет на целых 5%, инфляция будет меньше, чем год назад, нефть останется относительно дорогой, а ослабление рубля маловероятно - такие прогнозы в среду озвучили первые лица Банка России. На фоне столь оптимистичных ожиданий регулятор в будущем году планирует отказаться от некоторых льгот для российских банков и готовит для них ужесточение регулирования по ряду норм, сообщает РИА Новости.

Еще один сюрприз ЦБ, возможно, преподнесет ближе к новогодним праздникам - как отметил председатель Банка России Сергей Игнатьев, в пятницу не исключается принятие решения о десятом в 2009 году снижении ставки рефинансирования.

Конец года - время прогнозов. Свои оценки состояния дел в российской экономике в текущем и будущем году во вторник дало руководство Банка России. По словам Игнатьева, инфляция в первом квартале 2010 года будет ниже, чем в первом квартале 2009 года. Тогда она составила 5,4%.

В качестве причин замедления инфляции Игнатьев назвал умеренную динамику денежной массы, снижение инфляционных ожиданий, а также низкую вероятность ослабления рубля. Оснований для так называемой второй волны девальвации национальной валюты регулятор не видит.

Игнатьев отметил, что рост бюджетных расходов в декабре этого года не обязательно должен отразиться на уровне инфляции в первом квартале 2010 года. Влияние этого фактора на динамику цен будет проявляться постепенно - с временным лагом.

Прогноз главы ЦБ относительно темпов роста ВВП РФ в 2010 году сопоставим с самыми смелыми ожиданиями экспертов. Экономика уверенно вырастет на 5% и, возможно, выше, сказал он. Причиной такого оптимизма Игнатьев назвал то, что факторы внешнего негатива (удешевление нефти, закрытие рынков внешних заимствований) больше не действуют, значит, препятствий для роста нет.

Ранее Минэкономразвития озвучило прогноз роста ВВП РФ в 2010 году на 3,1%, примерно такова и оценка мировых банков и финансовых организаций. Особняком стоит Bank of America - Merrill Lynch, ожидающий роста российской экономики на те же "игнатьевские" 5%.

В свои прогнозы глава ЦБ добавил и толику пессимизма. По его мнению, отток капитала из РФ в уходящем году превысит ожидаемые 40 миллиардов долларов.

В декабре из-за нестабильности на мировых финансовых рынках и некоторого спада нефтяных цен будет зафиксирован чистый отток капитала, но это не станет среднесрочной тенденцией, добавил Игнатьев.

Он ожидает, что цены на нефть в 2010 году будут на нынешнем уровне или чуть ниже. При этом, по словам главы ЦБ, Россию устроит диапазон от 65 до 70 долларов за баррель. В настоящее время мировые цены превышают 73 доллара за баррель. В бюджете-2010 заложены 59 долларов за баррель, Минэкономразвития ожидает 65 долларов за баррель.

Сравнительно скромная инфляция позволила ЦБ в уходящем году снижать ставку рефинансирования рекордными темпами - девять раз с 13% до рекордно низких 9%. Не исключено и еще одно, десятое, снижение, сказал Игнатьев. Ранее представитель ЦБ сообщил журналистам, что последнее заседание совета директоров регулятора - а именно там обсуждается вопрос о ставках - состоится в пятницу.

Одна из причин снижения ставок - противодействие валютным спекуляциям carry trade, основанным на разнице между ставками денежного рынка в РФ и за рубежом. Искоренить эту разницу регулятор надеется в течение двух лет, однако в нынешнем декабре carry trade его не беспокоит, сообщил Игнатьев.

В декабре Центральный банк осуществлял как покупки, так и продажи валюты на внутреннем рынке. С начала декабря чистая покупка валюты регулятором составила всего несколько сотен миллионов долларов, уточнил глава ЦБ. По его словам, в связи с необходимостью конвертации средств Фонда национального благосостояния, которые Минфин получил от ВЭБа и намерен разместить на валютных депозитах в ЦБ, регулятор может увеличить плановые покупки валюты.

Банки: чуть меньше привилегий

По оценке ЦБ, дела российских банков не так плохи по сравнению с тем, что было в начале кризиса. Вклады населения в них выросли за ноябрь на 3,1%, что стало максимальным приростом за год, сообщил первый зампред Банка России Геннадий Меликьян. Год назад в ноябре наблюдался максимальный отток вкладов.

По итогам года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ожидает прироста вкладов населения в банках на 20%, в результате их суммарный объем впервые должен превысить 7 триллионов рублей.

А вот объем выданных банками РФ кредитов в ноябре вырос незначительно, как и просрочка по ним, отметил Меликьян. По оценке ЦБ, доля просроченной задолженности к середине 2010 года может вырасти до 9%, а концу 2010 года - до 10%.

Похоже, что регулятор на фоне ожиданий роста экономики планирует постепенно отходить от предоставления банкам "режима благоприятствования". Так, льготное резервирование, позволившее российским банкам в кризис сохранить порядка 3% капитала, действовало весь 2009 год и пока продлено лишь на полгода, хотя банки настаивали на продлении на весь 2010 год.

Меликьян пообещал, что регулятор определится с этим вопросом в апреле-мае. В качестве одного из возможных вариантов он назвал сохранение льготных резервов только по уже выданным кредитам.

В будущем году ЦБ будет обсуждать с банками и ужесточение регулирования в вопросах концентрации рисков. У регулятора есть варианты по каждому направлению, решения могут быть объявлены во втором квартале 2010 года. Кроме того, как сообщил Меликьян, предусматривается ужесточение требований к составу и формированию структуры советов директоров банков с точки зрения компетенции и репутации.

Руководство ЦБ позитивно отнеслось к идее создания Почтового банка на базе Связь-банка и отделений "Почты России", одобренной на прошлой неделе набсоветом Внешэкономбанка. Но делать для него исключения в вопросах формирования капитала нецелесообразно, считает Меликьян. "Капитал банка нельзя формировать непонятными средствами, которыми потом нельзя его восстановить", - сказал он.