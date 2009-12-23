Доллар снизился в цене к евро

Доллар на торгах во вторник снизился в цене по отношению к евро на фоне скорректированной в меньшую сторону итоговой оценки по ВВП США в третьем квартале, сообщает агентство РИА Новости.

Доллар на торгах во вторник в Нью-Йорке подешевел к единой европейской валюте на 0,2% - до 1,4308 доллара за евро по сравнению с 1,4275 доллара за евро днем ранее. На торгах 18 декабря доллар укрепился к евро до максимальной с 4 сентября отметки - 1,4262 доллара за евро.

Иена подешевела во вторник по отношению к евро на 0,5% - до 130,83 иены за евро в сравнении с 130,18 иены за евро на торгах в понедельник. Доллар поднялся в цене по отношению к иене на 0,3% - до 91,44 иены за доллар по сравнению с 91,17 иены за доллар днем ранее.

"Очевидно, рынку необходимо вернуться в ситуацию, когда динамику курсов определяют фундаментальные показатели", - заявил стратег по валюте UBS AG Брайан Ким.

Негативное влияние на курс американской валюты оказала статистика по ВВП США по итогам третьего квартала. Реальный ВВП США в третьем квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом увеличился на 2,2% в годовом исчислении, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших сохранение показателя роста крупнейшей в мире экономики на уровне предыдущей оценки в 2,8%.

Не помогли доллару и данные по продажам на вторичном рынке жилья в США в ноябре, которые по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 7,4% в годовом исчислении и составили 6,54 миллиона домов, значительно превысив ожидания аналитиков, на фоне стремлений покупателей завершить сделки до окончания срока действия программы налоговых льгот. В октябре рост продаж на вторичном рынке жилья составил 10,1%.