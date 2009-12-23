Сегодня Кабмин решит судьбу банка "Надра"

На своем сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины намерен принять решение о переводе счетов вкладчиков банка «Надра» и активов банка в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

Она подчеркнула, что процедура передачи счетов и активов будет аналогична той, которая была использована при передаче счетов «Укрпромбанка» «Родовид Банку».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что этот вопрос на заседании правительства будет рассмотрен первым. «Сейчас мы предлагаем включить в повестку дня и принять – мы это первым вопросом и рассмотрим – постановление о том, что все вкладчики «Надра Банка» вместе с активами «Надра Банка», которые частично обеспечивают погашение вкладов, были переданы в «Родовид Банк» и чтобы до конца этого года, а точнее на Новый год, люди имели возможность получить свои вклады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что эта процедура согласована с международными финансовыми организациями и высказала надежду, что Национальный банк будет содействовать процессу перевода активов.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» 24 ноября т.г. договорился с кредиторами и подписал соответствующие документы об условиях реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. В результате переговоров банка с ключевыми держателями еврооблигаций были достигнуты договоренности об условиях и сроках проведения реструктуризации.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн.

12 декабря во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

По итогам 9 мес. 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.