В КНДР запрещено использование иностранной валюты

КНДР ввела запрет на использование иностранной валюты при расчетах на рынках, сообщает k2kapital со ссылкой на южнокорейские инфомагентства.

Эксперты считают, что данный шаг следует расценивать как средство борьбы с нуворишами и зарождающейся рыночной экономикой, в которой пхеньянский режим видит для себя угрозу.

С середины декабря как иностранцам, так и местным гражданам запрещено использовать доллары и евро для прямых расчетов. Ранее иностранной валютой можно было расплачиваться в отелях и на рынках. Теперь власти по национальному телевидению призывают население немедленно сообщать обо всех нарушителях.

Сообщается, что запрет на валюту введен с целью успокоить общество, где его верхушка и богатые люди накопили такие суммы в иностранной валюте, которые "можно сравнить с национальным бюджетом". Простые люди жаловались на то, что при обмене денег в масштабе 100:1 пострадали именно они, а не богатые, которые хранят сбережения в долларах и евро, обменный курс которых после реформы на фоне возникшей паники резко поднялся.