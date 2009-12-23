Эксперт: объемы депозитов населения растут

Стабильного роста объемов депозитов населения в национальной валюте стоит ожидать в феврале-марте 2010 года.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

По его словам, «доверие к банковской системе со стороны населения постепенно восстанавливается, и отражается это в росте объема депозитов в иностранной валюте». Тенденция увеличения объема депозитов в иностранной валюте будет продолжаться в течение ближайших трех месяцев, прогнозирует эксперт.

А.БЕРКУН отметил, что в ноябре т.г. объем депозитов физлиц в гривне впервые за последние четыре месяца вырос на 1% и составил 96,7 млрд. грн. Данное увеличение связано со снижением стоимости доллара в Украине с сентября и двухмесячным удешевлением евро, считает эксперт.