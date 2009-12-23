Эксперт: рост курса доллара возможен

В следующем году возможен рост курса доллара к гривне как из-за политических причин (выборы президента и относительная политическая нестабильность в Украине), так и по экономическим причинам.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВЫДЕНКО.

По его словам, «сейчас на рынке предложение продолжает превышать спрос на валюту, что позволило НБУ несколько раз выходить на рынок с покупкой валюты, не допуская резкой ревальвации гривни».

Как прогнозирует И.ДАВЫДЕНКО, до конца года резких колебаний курса доллара к гривне, вероятно, не будет, если НБУ будет также своевременно реагировать на вызовы рынка. Тем не менее, полагает он, относительное укрепление гривни к доллару, которые наблюдается в течение последних нескольких недель, нестабильно.