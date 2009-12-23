Баффет продолжает избавляться от акций Moody's

Принадлежащий Уоррену Баффету (Warren Buffett) инвестиционный фонд Berkshire Hathaway сократил свою долю в Moody`s Corp. уже в шестой раз начиная с июля этого года после того как рейтинговое агентство столкнулось со снижением прибыли, судебными исками и критикой со стороны регулирующих органов, сообщает k2kapital.

Berkshire продал на прошлой неделе 87992 акций Moody`s по $26,77 за штуку и, несмотря на это, остается крупнейшим акционером этой компании. По состоянию на конец июня Berkshire принадлежало 48 млн. акций агентства. С тех пор доля инвестфонда сократилась примерно на 34%.

Пакет акций Баффета в рейтинговой компании, учредитель которой Джон Муди (John Moody) более века назад создал систему оценки кредитоспособности с помощью специальной шкалы, в 2007 г. имел рыночную стоимость порядка $3,5 млрд. Цена акций Moody`s с тех пор упала более чем на половину на фоне критики о завышении кредитных рейтингов во время жилищного бума в США, усугубивших экономический спад.