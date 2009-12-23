Межбанк открылся снижением котировок по доллару

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9640/7,9750 грн./долл., цены на российскую валюту понизились до 0,2611/0,2615 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3495/11,3675 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4250/1,4252 долл./евро (вторник – 1,4310/1,4312 долл./евро).

Во вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,97 грн./долл.