Гейтнер: Экономика США вышла на устойчивое развитие

Министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner) выразил во вторник уверенность, что экономика США вышла на устойчивую траекторию развития, однако предупредил, что ее восстановлению угрожает недостаточная доступность банковских кредитов для бизнеса, сообщает k2kapital.

"В настоящий момент, существует реальный риск, что банки проявляют недостаточную кредитную активность и не предоставляют бизнесу достаточных объемов капитала, необходимых для дальнейшего роста экономки", заявил он в интервью National Public Radio.

Гейтнер также заявил, что Белый дом не намерен торопиться с отказом от мер по поддержке финансовой системы и сделает все необходимое для предотвращения повторной рецессии. В то же время самим банки, по его мнению, необходимо многое сделать для восстановления доверия со стороны общества.