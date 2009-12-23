Депутаты предлагают ввести для банков пеню

Народный депутат Украины Владимир ДАНИЛЕНКО (Компартия) предлагает ввести пеню для банков за просрочку в выдаче депозитов клиентам и процентов по ним в размере 1% от вклада за каждый день просрочки.

Это предусмотрено проектом закона №4383 от 22 декабря 2009 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Рассмотрев законопроект, научно-экспертное управление пришло к выводу, что изменения в ч. 5 ст. 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», предложенные документом, практически дублируют соответствующие положения ст.ст. 1060 и 1061 Гражданского кодекса.

«Кроме того, обращаем внимание на то, что внесение в отмеченный закон дополнений, которые устанавливают ответственность за нарушение условий договора банковского вклада, является не совсем логическим, поскольку отношения относительно заключения и выполнения настоящего договора указанным законом не регулируются», – сказано в выводе управления.

По мнению управления, введение неустойки в виде пени за несвоевременное выполнение обязательств банка по возвращению вкладов (депозитов) целесообразнее осуществить путем дополнения ст. 1058 Гражданского кодекса Украины новой ч. 4 такого содержания:

«4. При нарушении банком сроков возвращения денежной суммы (вклада) банк платит вкладчику неустойку (пеню) в размере одного процента от указанной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательства, включая день уплаты».

Кроме того, по мнению управления, сумма пени может быть установлена в меньшем размере.

Управление предлагает вернуть проект закона на доработку соответствующих изменений в законодательство.