Уманский: Минфин перечислил в регионы все средства

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что Министерство финансов перечислило во все регионы необходимые средства для обеспечения выплаты зарплат работникам бюджетной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.УМАНСКИЙ сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Все области, в том числе Крым, города Севастополь и Симферополь, получили дотации выравнивания и бюджетные займы в соответствии с расчетами, необходимыми для обеспечения выплаты заработной платы», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, по его словам, Министерство финансов имеет информацию о нецелевом использовании бюджетных средств местными властями. «У нас есть уже много примеров, когда области собственные средства и те средства, которые перечислены в виде дотаций из государственного бюджета, использовали на другие цели и другие расходы, оставляя проведение расчетов по выплате заработной платы на последнюю очередь», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ объясняет такое поведение местных чиновников политической ситуацией, которая сложилась в связи с президентской избирательной кампанией. «Прежде всего, это политические игры перед президентскими выборами, а во-вторых, это такая игра, поскольку, понимая, что правительство не позволит сорвать выплаты заработной платы, к сожалению, есть примеры злоупотребления с использованием бюджетных денег», - объяснил и.о. министра.

И.УМАНСКИЙ напомнил, что на прошлой неделе правительство приняло решение о выделении регионам дополнительных дотаций в размере 1,7 млрд. грн. для обеспечения выплаты зарплат в бюджетной сфере для всех регионов страны.