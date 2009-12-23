Тимошенко: МВФ возобновит выделение кредитов

Очередные транши кредита Международного валютного фонда (МВФ) могут быть выделены Украине после принятия государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН о перспективе дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

«Что касается сотрудничества между Украиной и МВФ – оно продолжается, и все следующие транши мы сможем получить после принятия бюджета Украины на 2010 год», – сказала премьер-министр.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе переговоров с МВФ был решен вопрос о сбалансировании финансовой ситуации в условиях отсутствия средств кредита. «Ответ на вопрос, который дает возможность в дальнейшем сбалансировать финансы Украины без заимствований, найден, и до конца недели это будет реализовано… Это не касается четвертого транша – это совсем другая модель сотрудничества. Я обязательно, когда будут закончены все процедуры, проинформирую СМИ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что речь не идет о дополнительном заимствовании средств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде принять бюджет-2010, отменив постановление о возвращении его в правительство. По словам министра Кабинета Министров Петра КРУПКО, отмена данного постановления парламента «дала бы возможность принять государственный бюджет Украины на следующий год».

В свою очередь, представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ отметил, что это уже «шестая версия того, почему правительство не хочет вносить бюджет» на рассмотрение парламента. Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз выражает обеспокоенность по поводу непринятия бюджета-2010. По словам И.ПОПОВА, в данной ситуации возникают «две угрозы»: срыв финансирования президентских выборов и социальных выплат и зарплат бюджетникам в полном объеме.

Напомним, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов И.УМАНСКОГО 7 декабря т.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.