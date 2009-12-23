Тимошенко: за отсутствие бюджета-2010 отвечает Рада

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возлагает на парламент ответственность за непринятие государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«То, что Украина в 2010 год входит без бюджета, – это прямая ответственность и прямая вина именно тех парламентских фракций, которые не рассматривали бюджет, поданный правительством своевременно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство считает, что парламент не возвратил законопроект о государственном бюджете на 2010 год Кабинету Министров.

«Мы не рассматриваем этот бюджет как возвращенный, он остался в парламенте. Парламент не выполнил своей функции», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она заверила, что финансовая стабильность в стране будет обеспечена даже в отсутствие принятого закона о госбюджете.

«Принято постановление правительства об операционном порядке выполнения всех бюджетных платежей, и до завершения президентских выборов страна будет в полном финансовом порядке. Никаких стрессов и потрясений для страны не будет. Страна будет жить и работать в финансовой сфере нормально», - подчеркнула глава правительства.

Она заверила, что все социальные выплаты, а также зарплаты бюджетникам будут финансироваться в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября т.г. Верховная Рада Украины вернула проект бюджета-2010 на доработку с целью приведения его в соответствии с требованиями Конституции, Бюджетного кодекса, Закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» и других законов Украины.

21 декабря на заседании Согласительного совета ВР министр Кабинета министров Петр КРУПКО заявил, что Кабинет Министров предлагает парламенту принять государственный бюджет на 2010 год, отменив постановление о возвращении его правительству.

Фракция БЮТ настаивала на отмене решения ВР о возвращении на доработку проекта закона о госбюджете на 2010 год. Как сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, во время принятия данного решения была нарушена процедура, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы вернуть всю процедуру в правовое поле».

Однако ВР не согласилась на это предложение.

В тот же день первый заместитель главы Секретариата – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК заявил: «Факт неподачи закона о бюджете 2010 года в парламент ставит всю бюджетную политику 2010 года за рамки действующего правового поля. Она будет осуществляться исключительно в ручном режиме».

По его прогнозу, вызовами непринятия бюджета станут существенный дисбаланс доходов и расходов в первом квартале следующего года, нефинансирование важных расходов, в том числе выплаты повышенных социальных стандартов; риски для бюджета НАК «Нафтогаз Украины».