Депутаты борются с последствиями финансового кризиса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно преодоления негативных последствий финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 229 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект разработан с целью коррекции законодательного поля и направлен на совершенствование законодательства в сфере кредитно-финансового регулирования, обеспечения стабильного функционирования банковской системы и реализации эффективных мероприятий по поддержке экономики Украины.

Ввиду неотложной необходимости повышения эффективности деятельности государственных органов в финансово-кредитной сфере и с целью обеспечения макроэкономической стабильности в Украине, в частности, предлагается увеличить срок возвращения валютной выручки с 90 до 180 дней.

Кроме того, предлагается уточнить норму Закона «О налогообложении прибыли предприятий» относительно не распространения порядка особенностей формирования резервов банками и небанковскими учреждениями на компании по управлению активами.

Предусматривается также, с целью оказания поддержки банкам, которые нуждаются в финансовом оздоровлении, предусмотреть право Национального банка Украины предоставлять кредиты рефинансирования без обеспечения залога, осуществлять пролонгацию договоров о предоставлении таких кредитов и заключать договор о включении кредита рефинансирования в состав субординированного долга, и возвращение к предыдущей редакции статей 2 и 13 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования», то есть отмене усиленного контроля и дополнительных ограничений как утративших свою актуальность.