Вклады физлиц из банка «Надра» переведут в «Родовид Банк»

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о переводе вкладов физических лиц из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк» и части активов из банка «Нвдра» в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы переводим вкладчиков физических лиц - граждан Украины вместе с частью активов банка «Надра» в «Родовид Банк». Сегодня такое решение правительства принято», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в который раз отметила, что рекапитализация банков не является обязанностью правительства, но Кабмин пошел на такой шаг ради защиты интересов граждан Украины.

По ее словам, сегодня это решение будет направлено в Национальный банк Украины. «От Национального банка нужен только один шаг - чтобы управляющий банком «Надра», который поставлен от Нацбанка, передал в «Родовид Банк» счета граждан Украины - физических лиц, которые держат депозиты в банке «Надра», и передал активы, которые обеспечивают выполнение таких обязательств перед гражданами Украины. Мы будем настаивать на этом публично, и считаем, что Национальный банк обязан передать счета людей, которым не вернули депозиты, в «Родовид Банк», а «Родовид Банк» готов организовать работу, и он уже не один раз это делал», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также пообещала, что после завершения президентских выборов люди, причастные к выводу капиталов и объемов рефинансирования в оффшорные зоны через банк «Надра», будут привлечены к ответственности.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что банк «Надра» разваливали, полностью банкротили и обескровливали, и сегодня идет распродажа активов банка «Надра» без учета возврата людям сбережений – все это Партия регионов и люди, которые стоят возле лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказала глава правительства.

«После завершения президентской кампании мы окончательно отстраним от власти те криминальные группировки, мы вернем людям все депозиты, которые они потеряли сегодня в обанкротившихся банках, банкротство которых состоялось как раз не на фоне финансового кризиса, а на фоне финансовых преступлений, происходивших с рефинансированием и финансовыми ресурсами для банков», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.