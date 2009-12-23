НБУ начал процедуру ликвидации «Восточно-Европейского банка»

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации «Восточно-Европейского банка» (Киев).

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что согласно постановлению правления Национального банка Украины от 18 декабря 2009 г. № 756 с 21 декабря 2009 г. отозвана банковская лицензия у Акционерного коммерческого банка “Восточно-Европейский банк” и инициирована процедура ликвидации банка», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АКБ «Восточно-Европейский банк» зарегистрирован в августе 1993 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 1 млрд. 77 млн. 494 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 2 млн. 47 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 872 млн. 255 тыс. грн., собственный капитал – 75 млн. 447 тыс. грн., уставный капитал - 60 млн. грн.

Банк в январе-сентябре 2009 года получил убыток в размере 12,633 млн. грн.

Национальный банк Украины своим постановлением №586 от 1 октября т.г. ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 5 октября 2009 года по 4 января 2010 года в АКБ «Восточно-Европейский банк».