Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9640/7,9750 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9610/7,9655 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились – 7,9630/7,9660 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,97 грн./долл., а так же вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,965 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2611/0,2615 грн./рубль, а к 12:00 цены понизились до 0,2609/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены выросли - 0,2614/0,2618 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,37 рублей за доллар (-0,18).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4235/1,4290 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3495/11,3675 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3415/11,3495 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,3575/11,3635 грн./евро.