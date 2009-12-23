Сумма исковых требований к Украине превышает 2 млрд. долларов

Общая сумма исковых требований к Украине на сегодня превышает 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

«Основная часть из них была заявлена в сентябре и октябре 2009 года, то есть после того, когда был принят и начал выполняться Государственный бюджет на 2009 год», - говорится в сообщении.

В связи с этим Кабинет министров Украины принял в среду, 23 декабря, решение о выделении 20 млн. гривень из резервного фонда Госбюджета Украины Минюсту для представления интересов государства в международных судах.

"Выделение средств должно способствовать надлежащему представлению интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах. В частности, предупреждению наложения арестов на собственность государства Украина за рубежом путем обеспечения выполнения решений иностранных судов и предотвращению создания негативных прецедентов для Украины», - говорится в сообщении.