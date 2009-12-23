Moody's подтвердило рейтинг ПУМБ

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) по депозитам в национальной валюте на уровне В2.

Об этом сообщается на официальном сайте Moody`s.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство также подтвердило рейтинг «ПУМБ» по национальной шкале на уровне A3.ua.

Кроме того сообщается, что остались без изменений долгосрочный рейтинг банка по депозитам в иностранной валюте В3, краткосрочный рейтинг банка Not Prime и рейтинг финансовой устойчивости Е+. Рейтинги банка по депозитам в иностранной и национальной валюте имеют негативный прогноз.

В сообщении указывается, что Moody`s подтвердило рейтинги «ПУМБ» после успешного завершения процесса реструктуризации внешних обязательств банка на сумму 275 млн. долл.

По классификации Moody`s, ценные бумаги и эмитенты, которым присвоены рейтинги группы B, считаются достаточно рискованными для долгосрочных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря «ПУМБ» договорился с держателями его еврооблигаций на 275 млн. долл. о реструктуризации данного выпуска бумаг.

Среди ключевых измененных условий, которые должны вступить в силу до конца года: изменение срока погашения с 16 февраля 2010 года на 31 декабря 2014 года; повышение процентной ставки с 9,75% до 11% годовых; частичное погашение долга 16 февраля 2010 года на сумму около 17 млн. долл.; изменение частоты осуществления процентных платежей с полугодовых на поквартальные.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 17,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,940 млрд. грн., обязательства – 14,958 млрд. грн., собственный капитал – 2,908 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

За 9 месяцев т.г. ПУМБ получил убыток 581 млн. грн. против 93 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии 2009 года банк получил убыток в размере 604,127 млн. грн., в 2008 году чистая прибыль банка составила 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.