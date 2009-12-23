Президент должен ветировать отсрочку закона против коррупции

Министерство юстиции будет рекомендовать Президенту Украины применить право вето к Закону “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции”, принятому Верховной Радой сегодня, 23 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, этим законом предусматривается отсрочка введения в действие положений законов “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения” с 1 января 2010 года на 1 апреля 2010 года.

Министерство юстиции ранее заявляло о нецелесообразности пролонгации срока введения в действие антикоррупционного пакета законов, учитывая международные обязательства Украины и существующую ситуацию с распространением коррупции в государстве.

Принимая во внимание то, что новые антикоррупционные законы были внесены в парламент как законодательные инициативы Президента Украины, Министерство юстиции имеет основания надеяться на поддержку своей позиции со стороны главы государства, а также на то, что с 1 января 2010 года Украина будет жить по новым антикоррупционным правилам.