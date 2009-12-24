Бюджет Японии на 2010 финансовый год превысит 1 трлн. долл.

В Японии завершен проект государственного бюджета на 2010 финансовый год, который начинается в апреле. Общая сумма бюджета рекордная, она составит 92 трлн. иен или более $1 трлн., сообщает k2kapital.

Заместитель премьер-министра Японии Наото Кан и министр финансов Хирохиса Фудзии обсудили в среду бюджет на 2010 финансовый год с другими министрами. В результате переговоров достигнуто соглашение о том, что, начиная с апреля, семьям будет предоставляться пособие в размере $142 в месяц на одного ребенка. Налоговые субсидии местным органам власти будут увеличены до $191 млрд.

Кроме того, на каждого ученика полной средней школы, начиная с апреля, будет выделяться сумма, эквивалентная стоимости обучения в общественной полной средней школе.

Расходы, связанные с политическими вопросами, составят в общей сложности около $590 млрд. Около $230 млрд. было запрошено для выплат основной суммы и дивидендов по правительственным займам.

В связи с тем, что прогнозируемые налоговые поступления составят около $404 млрд., выпуск государственных облигаций составит около $480 млрд.

Чтобы восполнить недостаток средств, правительство намерено собрать скрытые дополнительные средства с различных специальных счетов и обеспечить за счет этого около $109 млрд.