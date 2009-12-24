Ющенко против покрытия дефицита бюджета за счет резервов НБУ
Кабмин "не имеет морального права"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против использования резервов Национального банка для покрытия дефицита государственного бюджета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя информацию о договоренности между МВФ и украинским правительством об использовании резервов НБУ для покрытия дефицита госбюджета.
«Это национальные резервы страны, а не международной организации. Я категорически против такой позиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время он отметил, что ему ничего не известно об этих договоренностях между Украиной и МВФ.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что настаивает на том, чтобы страна вошла в новый год с государственным бюджетом.
«Это правительство не имеет морального права влезать в национальные резервы страны», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он в который раз заявил, что правительство намерено оплатить поставки российского газа за счет средств НБУ.
«Это политика краха, которую ведет премьер-министр», - сказал Президент.
Сегодня, 23 декабря, источник сообщил УНИАН, что Украина достигла договоренности с МВФ о возможности использования золотовалютных резервов Нацбанка Украины для покрытия дефицита государственного бюджета.