МВФ выделил Пакистану очередной транш кредита

Международный валютный фонд /МВФ/ одобрил накануне выделение Пакистану нового кредитного транша в размере 1,2 млрд долл., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Таким образом, общая сумма, которую фонд выделил Исламабаду в рамках кредитной программы, достигла 6,54 млрд долл. Эти средства будут направлены на оказание помощи пакистанской экономике.

Всего же в рамках данной кредитной линии планируется предоставить до конца 2010 г 11,35 млрд долл. Программа кредитования в размере чуть больше 8 млрд долл была принята в ноябре 2008 г сроком на 23 месяца. В минувшем августе МВФ принял решение о продлении срока ее действия и об увеличении объемов выплат.