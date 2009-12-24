Банк Wells Fargo выплатил правительству США 25 млрд долл

Один из крупнейших американских коммерческих банков – Wells Fargo - выплатил властям США 25 млрд долл, которые ранее получил от администрации США в виде поддержки, предназначенной для преодоления последствий глобального финансового кризиса, сообщает сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Кроме того, банк выплатил дивиденды своим вкладчикам, в том числе в Вашингтоне, в результате чего американская казна пополнилась на 1,44 млрд долл.

Погасить кредит Wells Fargo смог во многом за счет дополнительной эмиссии своих ценных бумаг. Еще в середине декабря этот банк - четвертый крупнейший финансовый институт США - объявил о решении вернуть правительству США кредит в размере 25 млрд долл, предоставленный в рамках программы приобретения так называемых "проблемных активов" частного сектора. Необходимые для этого средства намечено было изыскать за счет продажи ценных бумаг, в том числе своим сотрудникам, и иных активов.

Ранее другой финансовый гигант - Citigroup объявил, что вернет правительству страны 20 млрд долл в счет кредита общим объемом в 45 млрд долл.