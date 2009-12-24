Moody's: Уровень концентрации банков СНГ в 2010 году увеличится

Аналитики международного рейтингового агентства Moody`s полагают, что уровень концентрации банков России и других стран СНГ на отдельных клиентах к концу 2010 года может увеличиться из-за возобновления кредитования крупных заемщиков, сообщает k2kapital.

Уровень концентрации активно рос и в 2008 году, но в 2009 году из-за финансового кризиса ситуация стабилизировалась. В период кредитного бума 2001-2008 годов большинство банков стран СНГ старались наращивать объемы кредитования за счет выдачи крупных ссуд, считают в агентстве. При этом объем розничных кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу существенно отставал от объема кредитов, выдававшихся крупным корпорациям, отмечает агентство.

Согласно исследованию, отношение объема кредитов 20 крупнейших заемщиков к совокупному капиталу этих банков в середине 2009 года в среднем составляло около 230%. При этом размер депозитов 20 крупнейших вкладчиков составлял 36% общего объема клиентских средств. Эти показатели втрое превышают уровни концентрации банков США и Канады и на 50% превышают аналогичные показатели банков Азии.