Законопроект об игорном бизнесе может быть внесен в ВР в феврале

Законопроект об урегулировании деятельности игорного бизнеса может быть подан на рассмотрение Верховной Рады в феврале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы на сегодня готовим комплексный подход, чтобы ликвидировать подводные течения в данном вопросе. И я думаю, что в феврале (2010 г. – УНИАН) такое решение будет вынесено на рассмотрение парламента», - сказала она.

По ее мнению, первая задача на следующий год состоит в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что перед тем, как создавать игорные зоны и регулировать рынок, необходимо полностью «очистить» страну от подпольного бизнеса. Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что в Украине «нет таких игорных заведений, о которых бы не знали правоохранительные органы». Она считает, что политическая нестабильность сегодня способствует подпольному ведению игорного бизнеса. «Мы надеемся, что в феврале будет поставлена точка в политической нестабильности», - говорит депутат.

Она напомнила, что разработкой законопроекта об урегулировании деятельности игорного бизнеса на сегодня занимаются отдельные депутаты, министерства, однако ни одна форма документа пока не принята.

«Для урегулирования вопроса о ликвидации игорных заведений и принятии закона на сегодня необходима политическая воля и ответственность», - считает депутат.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня этого года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Кабинет министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан был разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.