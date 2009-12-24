МВФ необходима определенность с госбюджетом-2010

Международному валютному фонду (МВФ) для продолжения дискуссий с Украиной необходима определенность в решении вопроса о государственном бюджете Украины на 2010 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении представительства МВФ в Киеве со ссылкой на представителя департамента МВФ по вопросам связей с общественностью Симонетту НАРДИ.

«Как только будет достигнуто взаимопонимание с правительством в этом вопросе и мы получим достаточно убедительные доказательства наличия более широкой политической поддержки по этому вопросу, перед нами откроется перспектива для более активных дискуссий», – отметила она.

Напомним, вчера, 23 декабря, информированный украинский источник сообщил УНИАН, что Украина достигла договоренности с МВФ о возможности использования золотовалютных резервов Нацбанка Украины для покрытия дефицита государственного бюджета.

При этом в сообщении представительства МВФ в Киеве ничего не говорится о дискуссии относительно возможного согласия МВФ на перевод части средств из золотовалютных резервов Нацбанка правительству.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ, исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО и других проводила переговоры в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне по вопросу продолжения сотрудничества.

Вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что, согласно договоренностям между Украиной и МВФ, очередной транш кредита МВФ может быть выделен после принятия госбюджета на 2010 год. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе переговоров с МВФ был решен вопрос о сбалансировании финансовой ситуации в условиях отсутствия средств кредита. О деталях договоренностей премьер пообещала сообщить позже. «Это не касается четвертого транша – это совсем другая модель сотрудничества. Я обязательно, когда будут закончены все процедуры, проинформирую СМИ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что речь не идет о дополнительном заимствовании средств.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против использования резервов Нацбанка для покрытия дефицита государственного бюджета. «Это национальные резервы страны, а не международной организации. Я категорически против такой позиции», – сказал В.ЮЩЕНКО. Президент настаивает на том, чтобы страна вошла в новый год с государственным бюджетом. «Это правительство не имеет морального права влезать в национальные резервы страны», – подчеркнул он.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.