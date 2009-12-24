Межбанк: торги по доллару открылись продолжающимся снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок– 7,9585/7,9690 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2660/0,2665 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4292/11,4475 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4358/1,4360 долл./евро (среда – 1,4250/1,4252 долл./евро).

В среду, 23 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9650 грн./долл., а также с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 7,97 грн./долл.