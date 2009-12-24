Украина должна стимулировать конкурентоспособную экономику

В 2010 г. Украина должна законодательно стимулировать развитие конкурентоспособной экономики, внутреннего рынка, а также малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказала глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой в 2010 г., – это развитие конкурентоспособной экономики. Украинские промышленники должны производить товары, конкурентоспособные как на внутреннем, так и на внешних рынках», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вторая задача – развитие внутреннего рынка. «Сейчас на украинский рынок хотят выйти многие представители других стран, и без государственной поддержки отечественный производитель может его потерять»», - говорит депутат.

Третья задача, стоящая как перед государством, так и перед предпринимателями, – с помощью стимулов создать такой бизнес-климат, который позволит возродить малый и средний бизнес в Украине. «Только таким образом мы сможем получить тот фундамент среднего класса в стране, которого нам так не хватало в кризисное время», – добавила глава комитета промполитики.

Не менее важной задачей, по мнению Н, КОРОЛЕВСКОЙ, является модернизация угольной отрасли. Особого внимания требует и вопрос возрождения депрессивных территорий, большинство из которых находится на Донбассе и в Западной Украине. «Я уверена, что в 2010 г. мы сможем принять пакет законодательных мер, которые позволят возродить экономику депрессивных территорий и создать стимулы и возможности для модернизации и технического переоснащения находящихся там предприятий», – отметила она.

Повышению конкурентоспособности украинской экономики будет способствовать и принятие ряда законопроектов, уже разработанных комитетом и находящихся сейчас на разных стадиях рассмотрения, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. В частности, речь идет о законопроекте о государственно-частном партнерстве, об индустриальных парках, о саморегулируемых организациях и др.