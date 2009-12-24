Курс доллара в банках сегодня незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., продают – по 7,99 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 23 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,96 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 23 декабря, и сегодня составляет 11,34/11,53 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,44 грн./евро, по продаже – в пределах 11,45-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 23 декабря, не изменился и сегодня составляет в среднем 0,2518 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,3% – до 0,2641 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2053-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,98 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,96 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева повысился на 0,3%, по сравнению с 23 декабря, и сегодня составляет 11,34/11,50 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,44 грн./евро, по продаже – в пределах 11,45-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 23 декабря, понизился на 0,7% и сегодня составляет 0,2486 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,3% – до 0,2650 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2053-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2609-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,25/11,50 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/8,00 грн., евро – 11,20/11,50 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,25/11,55грн., рубль – 0,2530/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 24 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,968, к евро – 11,375117, к российскому рублю – 0,26124.