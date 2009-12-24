НБУ может отменить запрет изменять в течение дня наличные курсы

12:07, 24 декабря 2009
Финансы
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 В 2010 году

В Национальном банке Украины (НБУ) не исключают, что в 2010 году может быть упразднена норма о запрете банкам изменять в течение дня наличные курсы валют.

Об этом в интервью УНИАН заявил исполнительный директор Нацбанка по вопросам валютного регулирования и контроля Анатолий БАЛЮК.

«Я думаю, что после выборов мы это все дело упраздним…, и ничего страшного не случится… Я надеюсь, что в экономической системе наступит равновесие, и такие требования будут отменены», – сказал он.

По словам А.БАЛЮКА, указанная норма разрабатывалась и принималась в то время, когда ситуация на валютном рынке была сложной, «а наша громоздкая система принятия решения о регистрации в Минюсте этого положения привела к тому, что оно вышло через четыре месяца после того, как было разработано».

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября т.г. Нацбанк своим постановлением запретил коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Кроме того, запрещена продажа иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн., а продажа на сумму в эквиваленте более 50 тыс. грн. должна осуществляться при полной идентификации личности.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке. 

 

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