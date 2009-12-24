Более 60 украинских банков выставлены на продажу

Сейчас в Украине на продажу выставлены более 60 банков, сообщила еженедельнику “Комментарии:” аналитик ФК «Фактор» Наталия ЩЕРБАТЮК.

В частности, издание отмечает, что 2009 год не принес всплеска активности на рынок M&A (слияние и поглощение) в банковском секторе. Количество и суммы соглашений в этом сегменте, которые стабильно росли в предыдущие годы, резко упали. Если в 2007 году было зафиксировано 13 соглашений на покупку банков на сумму 4,3 млрд. дол., то в 2009 году произошли два заметных события. Российский “Внешэкономбанк” приобрел 75% акций “Проминвестбанка” (1,3 млрд. грн.), Европейский банк реконструкции и развития и немецкий банк развития KFW выкупили 30% акций харьковского “Мегабанка”.

Кроме того, несколько проблемных банков выкупили украинские инвесторы. Например, бизнесмен Андрей ОНИСТРАТ приобрел 48,3% акций банка «Национальный кредит». Сумму этого соглашения эксперты оценили в 2,5–3 млн. грн. По неофициальной информации, к середине ноября А.ОНИСТРАТ уже владел около 95% акций банка, докупив еще 47% акций через связанных с ним лиц.

Однако в 2010 году количество соглашений по продаже банков может возрасти, отмечает еженедельник. «Сейчас на продажу выставлен более 60 банков, среди них есть и средние и большие, но большая часть - мелкие кредитные учреждения. Процесс купли-продажи банков активно будет происходить на протяжении всего в 2010 году», - прогнозирует Наталия ЩЕРБАТЮК, аналитик ФК «Фактор». С одной стороны, отрезвевшие владельцы финучреждений уже не будут гнаться за прибылью, реально оценивая стоимость активов. С другой, во многих из них не будет другого выхода, поскольку они не смогут собрать денег, необходимых для поддержки своих детищ. В частности, по оценкам международного рейтингового агентства Fitch, сейчас украинским банкам необходима дополнительная капитализация в размере около 100 млрд. грн. Такая сумма должна позволить им покрыть убытки от формирования резервов и списания безнадежных долгов.

В роли покупателей банков в следующем году будут выступать в первую очередь украинские инвесторы, прогнозируют «Комментарии:». «На оффшорных счетах осело около 14 млрд. дол. Желающих вложить эти деньги в бизнес - достаточно. Покупка банка за невысокую цену рассматривается как выгодное вложение. Среди потенциальных покупателей украинских банков будут и российские инвесторы», - объясняет Н.ЩЕРБАТЮК. Будут преобладать соглашения по консолидации украинских банков. Менее стойкие финучреждения будут вынуждены сливаться с сильными игроками, во избежание государственного вмешательства в виде временной администрации НБУ и дальнейшей рекапитализации со стороны государства. О планах относительно слияния заявил “Укринбанк”, который намерен объединиться с кременчугским “АвтоКрАЗбанком” и еще одним кредитным учреждением, название которого пока не разглашается. Национальный банк также подталкивает подопечных к слиянию. Проект изменений к «Положению об особенностях реорганизации банков по решению его владельцев», обнародованный в начале декабря, максимально упрощает процедуру слияния банков, снижая требования к их уставному капиталу. В частности, регулятор планирует отменить норму о том, что сумма уставных капиталов банков, которые реорганизуются, должна равняться сумме капиталов банков-правопреемников, но не менее 10 млн. евро.

Интерес серьезных западных инвесторов к украинскому банковскому сектору может активизироваться в конце 2010 - начале 2011 года.