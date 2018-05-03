Мировой кризис завершился?!

Фактически датой начала мирового кризиса можно считать 15 сентября 2008 года, когда «небожитель американского рынка» - инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве. Крах финансового монстра предрек - нашему поколению выпала честь пережить глобальный мировой кризис, который «радует» раз в семьдесят лет. Но любой кризис рано или поздно завершается. Почти год назад ряд ведущих американских специалистов выписали шесть признаков, согласно которым можно определиться пришел конец мученьям или нет. Нынешний год был богатым на события и теперь нужно только разобраться и синхронизировать…

Признак 1. Индекс S&P 500 должен оставаться ровным, по меньшей мере, в течение трех месяцев.

Фондовые спекулянты отдают предпочтение индексу Dow Jones 65 Composite и Nasdaq Comp. Индекс S&P 500 может меньше подходит для фондовых спекуляций, но зато более четко показывает в целом развитие событий на рынке, т.е. как фондовый рынок переживает кризис. За последние три месяца индекс S&P 500 вырос более чем на 7,5%. Правда, за этот период было два момента падения, но они носили кратковременный характер, рост быстро восстанавливался. С большей долей уверенности можно сказать, что первый признак дает положительный настрой - американский и вместе с ним и мировой фондовые рынки выходят из кризиса. Теперь главное, чтобы не было предпосылок для нового.

Признак 2. Индикатор продаж автомобилей должен носить положительный характер.

Продажа автомобилей для развитых стран – яркий показатель функционирования рынка в целом. Рост доходов населения, появление новых бизнес-структур, потребительское настроение - все это отражается на динамике продаж авто. В разгар кризиса падение автопрома было катастрофическим, банкротами стали многие крупные компании отрасли. Но ситуация на рынке изменилась. Так, в ноябре 2009 года в Германии объем продаж авто вырос более чем на 10% в годовом исчислении. В октябре т.г. продажа новых автомобилей в этой стране увеличилась на 24%, по сравнению октябрем 2008 года, в целом за десять месяцев данный показатель вырос более чем на 26%.

В Японии в ноябре 2009 г. объем продаж новых автомобилей вырос на 36%, по сравнению с прошедшим годом.

Китай вообще рекордсмен - в ноябре продажи новых автомобилей выросли вдвое, по сравнению с прошедшим годом.

Вывод сделать просто – по этому признаку ситуация налаживается.

Признак 3 . Кризис остановится, если Ирландия и Украина избежат дефолта.

В конце 2008 и начале 2009 года риск банкротства Украины был очень высоким. Если бы не помощь МВФ, то не исключено, что правительству пришлось бы объявить технический дефолт по суверенным долгам. Это могло бы иметь крайне отрицательные последствия для мировой экономики. Ситуация спровоцировала бы цепную реакцию, которая бы завершилась дефолтом ряда стран Европы и Латинской Америки. Но последние события свидетельствуют, что риск для Украины миновал. Фактически стабилизировался валютный рынок, наиболее проблемные внешние долги или погашены, или реструктуризированы. Есть проблемы общеэкономического характера, но они являются проблемой только Украины.

Признак 4 . Рост ВВП Китая должен быть не ниже 6% по итогам года.

Китай со своими рекордными населением, объемами внешнеэкономического оборота, золотовалютными запасами и рынками потребления стал одним из главных игроков мировой экономики. За девять месяцев т.г. ВВП Китая вырос на 7,7%, а по итогам года, согласно прогнозам, рост составит не менее 8%.

В текущем году экономика КНР продемонстрировала устойчивость и жизнеспособность в условиях кризиса. Но настораживает только одно, не станет ли это базой для нового кризиса, но уже азиатского.

Признак 5. Проявление реальных экономических последствий реализации стимулирующего пакета действий Обамы.

Экономика США была и остается самой мощной в мире и от ее состояния зависит положение дел в других странах. В ноябре 2009 года, впервые с начал кризиса, было зафиксировано сокращение безработицы на 0,2 п.п. - до уровня 10%. Также в ноябре розничные продажи выросли на 1,9%, по сравнению с прошлым годом. В ноябре объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 2,7% в годовом исчислении.

Конечно, показатели растут не так быстро, как хотелось бы. Но наметки на лучшее есть. Остается только надеяться на прогресс.

Признак 6. Ежемесячная сумма займов, предоставляемых ФРС американским банкам и компаниям, должна быть ниже 100 млрд. долл.

В ноябре т.г. общая сумма займов составила порядка 88 млрд. долл. Ряд крупных банков и компаний уже начали погашать кредиты. Насыщение ликвидностью банковской системы США дало возможность существенно снизить стоимость долларовых заемных средств и, несмотря на падение объемов выданных кредитов, доходы банковских и финансовых кругов достойно выросли в 2009 году.

В последнее время все чаще муссируется идея - не пора ли ограничить доходы корпораций и банков, чтобы они на базе дешевых денег не создали новый «мыльный пузырь»…

И все же, данный признак, условно, состоялся. Почему условно? Потому что, несмотря на улучшение состояния дел в экономике США, правительство попросило увеличить еще на 290 млрд. долл. потолок государственного долга. При этом дефицит бюджета страны увеличивается такими быстрыми темпами, что в мире растет опасение – не началось все по-новому…

А теперь, рассмотрев признаки «увядания» заблудившего кризиса, думайте сами, решайте сами - налаживается жизнь, или нет…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)