Межбанк: курс доллара не изменился

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9585/7,9690 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9615/7,9660 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9570/7,9680 грн./долл.

об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9650 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2660/0,2665 грн./рубль, а к 12:00 цены выросли до 0,2658/0,2660 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума - 0,2685/0,2687 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,68 рублей за доллар (-0,69).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4325/1,4415 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4292/11,4475 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,4345/11,4430 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,4530/11,4715 грн./евро.