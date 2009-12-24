Новый закон сделает более прозрачной процедуру банкротства

Западные и украинские инвесторы обеспокоены непредсказуемостью процедуры банкротства в Украине, заявляет Алексей Сошенко, юридической советник международной юридической компании Clifford Chance.

"Наши клиенты, среди которых крупные зарубежные и украинские банки, международные финансовые учреждения, обеспокоены состоянием платежеспособности украинских заемщиков и в связи с этим внимательно изучают различные варианты законного возврата своих средств, включая такие правовые инструменты, как реструктуризация долгов, обращение в суд с исковым заявлением, обращение взыскания на заложенное имущество, а также возбуждение дела о банкротстве. Анализируя возможные варианты развития событий в каждом конкретном случае, наши клиенты в целом приходят к выводу о недостаточной защите их прав существующим законом о банкротстве," – говорит юрист.

По словам А.Сошенко, проблематичной для кредиторов может стать норма Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом", согласно которой требования кредитора считаются погашенными и не могут быть восстановлены, если им был пропущен 30-дневный срок на подачу в суд заявления с требованием к должнику после официального опубликования информации о возбуждении производства по делу о банкротстве.

"Именно такая редакция указанной нормы отсутствует в большинстве проанализированных нами иностранных законодательных актов. Для западных инвесторов это положение является весьма радикальным и узконаправленным, поскольку они не имеют реальной возможности ежедневно отслеживать соответствующие публикации в официальных украинских печатных изданиях и объективно могут пропустить срок подачи соответствующего заявления. Эта проблема также актуальна для всех украинских банков, ведь у каждого из них тысячи клиентов и зачастую нереально ежедневно отслеживать информацию о возбуждении производства по делу о несостоятельности», - объясняет юрист.

Помимо этого, в законе нечетко определено содержание моратория на удовлетворение требований кредиторов. "Так, мораторий распространяется на денежные обязательства, срок исполнения которых наступил до дня возбуждения производства по делу о банкротстве. В случае же, когда срок исполнения соответствующих денежных обязательств наступает после возбуждения производства по делу о банкротстве, то мораторий на такие обязательства не распространяется, несмотря на то, что все они возникли до возбуждения процедуры. В результате требования одних кредиторов не могут быть удовлетворены в силу действия моратория, а другим кредитором должник имеет право выплачивать денежные средства. Описанную ситуацию мы рассматриваем как проявление необоснованной дискриминации по отношению к определенной группе кредиторов, и она не может не вызывать обеспокоенности", - подчеркивает А.Сошенко.

По словам эксперта, отдельной проблемой является неурегулированность в законе о банкротстве механизма противодействия незаконному оттоку ликвидных активов от должника перед тем, как он "входит" в судебную процедуру банкротства. На сегодня предприятие – потенциальный должник в деле о банкротстве, зная о своих финансовых проблемах, заведомо может практически безнаказанно передать свое имущество связанным лицам, чтобы такие активы не достались кредиторам в рамках дела о банкротстве.

«Любое прогрессивное иностранное законодательство о банкротстве однозначно прописывает механизмы оспаривания сделок должника по отчуждению своих активов в установленный строк до возбуждения дела о банкротстве»,- подчеркивает А. Сошенко.

Он добавил, что сейчас под руководством Фонда "Эффективное Управление" эксперты, юристы-практики, судьи, а также представители Министерства экономики Украины и Государственного департамента по вопросам банкротства разрабатывают новый закон о банкротстве, который призван заменить действующий Закон Украины " О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом ".

«В законопроекте мы предлагаем новый порядок выявления кредиторов и их извещения о возбуждении производства по делу о несостоятельности, существенно пересматриваем условия действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, уточняем основания оспаривания сделок, что должно остановить "выведение" активов до возбуждения дела о банкротстве, предлагаем ряд механизмов по судебной реструктуризации должника, регламентируем процедуру ликвидации, а также устраняем ряд других проблем. Мы надеемся, что проект нового закона получит положительную оценку бизнес-сообщества, международных организаций и представителей органов власти», - заключил юрист. Кроме того, по мнению А.Сошенко, новый закон с более "прозрачной" и предсказуемой процедурой банкротства поможет улучшить в целом инвестиционный климат в Украине и будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.

Справка УНИАН. Clifford Chance является одной из ведущих мировых юридических компаний и ведет свою деятельность на четырех стратегических рынках – в Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Clifford Chance специализируется в таких ключевых отраслях права, как рынки капитала, корпоративное право, слияния и поглощения, банковское и финансовое право, недвижимость, налоговое право, пенсии и трудовое законодательство, судебная практика и разрешение споров.

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