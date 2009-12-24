Дефицит платежного баланса Украины вырос почти в 12 раз

Дефицит платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2009 года, по предварительным данным, составил 13,505 млрд. долл., что в 11,7 раза больше, чем за январь-ноябрь 2008 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

За 11 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,251 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 12,508 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года. Дефицит сократился благодаря резкому сокращению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 7,6 раза - до 1,9 млрд. долл. против 14 млрд. долл. в январе-ноябре 2008 года.

За январь-ноябрь т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 12,254 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 11,358 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

По данным Нацбанка, в ноябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,641 млрд. долл. (в октябре т.г. – 0,691 млрд. долл.). Текущий счет в ноябре был сформирован с дефицитом 0,240 млрд. долл. (в октябре т.г. профицит составил 0,099 млрд. долл.), а дефицит финансового счета уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,401 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса в ноябре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 декабря 2009 года составил 27,3 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,3 месяца будущего периода.