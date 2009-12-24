"СЕБ Банк" увеличит уставный капитал

Акционеры "СЕБ Банка" на собрании 22 декабря приняли решение об увеличении уставного капитала на 310 млн. грн. – до 675,7 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

Увеличение будет проходить путем дополнительных взносов и закрытого (частного) размещения простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн.

Справка УНИАН. ПАО «СЕБ Банк» (г. Киев) создано в 1991 году, входит в группу средних банков.

Уставный капитал по состоянию на 24 декабря составлял 365,689 млн. грн. Убыток банка за январь-сентябрь т.г. составил 189,082 млн. грн.

По данным НБУ на конец I полугодия 2009 года, Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,7875% акций ПАО «СЕБ Банк».