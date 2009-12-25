Золото растет в цене

Золото в четверг растет в цене второй день подряд на фоне продолжающегося снижения стоимости американской валюты, которое стимулирует спрос на металл как альтернативный объект инвестиций, сообщает РИА Новости.

В ходе торгов в четверг на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото подорожал на 9,40 доллара, или 0,9%, и достиг уровня 1103,40 доллара за тройскую унцию. На торгах в среду стоимость фьючерса поднялась на 0,7%. Спотовая цена на золото по итогам торгов на Лондонской бирже металлов увеличилась на 1,4% и составила 1102,60 долларов за унцию.

"Настроения инвесторов на утренних торгах остаются позитивными на фоне продолжающегося давления на доллар", - заявил аналитик TheBullionDesk.com Джеймс Мур (James Moore).

Слабеющий, несмотря на позитивную статистику по экономике США, доллар определяет в четверг динамику цен на золото. На торгах в четверг доллар подешевел к единой европейской валюте на 0,3% - до 1,4383 доллара за евро по сравнению с 1,4337 доллара за евро днем ранее.

"Кажется, золото нашло новый опорный уровень, а короткое ралли на рынке доллара подходит к концу, - считает глава T&K Futures&Options Майкл К. Смит (Michael K. Smith). - Золото будет выигрывать от дальнейшего снижения курса доллара".

В то же время старший аналитик Kitco Metals Inc. Джон Надлер (Jon Nadler) считает, что инвестором не следует открывать новых позиций по золоту перед окончанием года, когда объем торгов традиционно низок.

С начала текущего года золото выросло в цене на 25% на фоне уменьшения стоимости американской валюты, вызванного глубочайшим спадом в экономике США со времен Великой депрессии 1930-х годов. Крайне негативная ситуация в крупнейшей в мире экономике привела к тому, что инвесторы стали воспринимать золото как "тихую гавань" для своих инвестиций и начали наращивать объемы вложений в металл.