Котировки иены растут к доллару и к евро

Котировки американского доллара на торговой сессии в пятницу 25 декабря немного растут по отношению к единой европейской валюте. Тем не менее, вполне вероятно, что трехнедельный период роста доллара подошел к концу, сообщает k2kapital.

На торговых площадках достаточны сильны спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет продолжать реализовывать программа стимулирующих мер для того, чтобы обеспечить восстановление американской экономики. Сегодня за один евро предлагают $1,4370 против $1,4338 за евро на прошлой неделе и против $1,4380 за евро накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке. К иене доллар подешевел с 91,54 иены/доллар до 91,43 иены/доллар.

Достаточно удачным образом складывается ситуация на торговых площадках для японской иены, которая две недели подряд укреплялась по отношению к евро. Сегодня один евро стоит уже не 131,63 иены как вчера, а 131,39 иены.