Банк России снизил ставку рефинансирования

Банк России в третий раз подряд обновил исторический минимум ставки рефинансирования, снизив ее с 28 декабря на 0,25 процентного пункта - до 8,75%, свидетельствует сообщение департамента внешних и общественных связей ЦБ, сообщает РИА Новости.

Ключевая ставка снижена в десятый раз с начала года (суммарно на 4,25 процентного пункта, с 13% на 1 января), а ее значение опустилось ниже прогнозируемого правительством по итогам 2009 года 9-процентного уровня инфляции.

Как поясняли ранее представители ЦБ, ставка рефинансирования фактически является индикатором инфляционных ожиданий. Что же касается реальной стоимости кредитов Центробанка, то базовая ставка ЦБ (по однодневному аукционному РЕПО) уже давно существенно ниже годового показателя роста цен и фактически (с учетом инфляции) находится в области отрицательных значений.