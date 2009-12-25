НАУКА: Проблемные долги банков по кредитам достигнут 24 млрд. грн.

По оценкам Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств (НАУКА), объем проблемной задолженности по розничным кредитам по итогам 2009 г. достигнет 24 млрд. грн. и составит 25% от общего объема просроченной задолженности (около 100 млрд. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАУКА.

Отмечается, что из 24 млрд. грн. проблемной задолженности по розничным кредитам 11,5 млрд. грн. или 45% долгов передано на обработку коллекторским компаниям.

Всего в течение 2009 г. компании–участники НАУКА обработали проблемных розничных кредитов на сумму 3,2 млрд. грн. «На сегодняшний день уже можно говорить о предварительных результатах работы членов НАУКА – 11 компаний, входящих в ассоциацию, в 2009 году обработали проблемный портфель размером в 3,2 млрд. грн., или около 700 тыс. кредитных дел», - отметил президент ассоциации Кирилл ЦИПРИВУЗ. По его словам, доля рынка компаний ассоциации составляет 30% всей задолженности, переданной в обработку коллекторским компаниям.

Доля проблемных кредитов, переданных в работу банками, в портфеле компаний НАУКА составляет 75%, страховыми, телекоммуникационными компаниями и предприятиями ЖКХ – 15%, долги корпоративных клиентов занимают около 10%.

Средняя эффективность взыскания компаний – членов ассоциации в зависимости от срока задолженности составляет: до 90 дней – 85-92%, 90-180 дней – 40-43%, 180-270 дней – 15-18%, 270-360 дней – 9-12%, 360-600 дней – 6-8%.

Отмечается также, что в 2009 году в условиях экономического кризиса на коллекторском рынке произошли значительные перемены. Резкий приток клиентов участники рынка ощущали с февраля 2008 г. Количество обращений банков по долгам розничных клиентов в феврале-апреле увеличилось в несколько раз. При этом средний возраст долгов, передаваемых в обработку коллекторам, составил 360 дней.

Специалисты НАУКА считают, что в 2010 году уровень проблемной задолженности по розничным кредитам, которая будет сформирована, в основном, за счет естественного «старения» портфелей 2007-2008 гг., составит порядка 30-40 млрд. грн.

Справка УНИАН. Основной целью деятельности Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств является содействие развитию независимого и цивилизованного коллекторского рынка в Украине.

На сегодняшний день в состав НАУКА входят: ИКСПОИНТ, ФАСП (Украина), «Укрфинансы», «Бизнес Безопасность», «Зенит Коллекшн Груп», Авеста-Украина, Creditexpress, «Дельта М», «Ультимо», CredEx, Finfort Collection.