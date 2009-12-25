Пинзеник: прекращение кредитов от МВФ - путь к отрезвлению

Прекращение кредитов от Международного валютного фонда - «это путь к отрезвлению власти», потому что эти деньги только маскировали проблемы, а не разрешали их.

Такое мнение высказал бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Есть проблемы финансирования расходов, ни в одном месте страна не способна была бы финансировать, если бы не наркотические инъекции МВФ, которые уже сейчас прекращены», - считает финансист.

«Все вояжи в Вашингтон (членов правительства) предопределены тем, что нельзя свести концы с концами даже один месяц, то есть весь подвиг в этом году заключался в том, что страну тянули в долг, такого еще не было, чтобы почти 40% расходов правительства осуществлялось за счет займа денег», - возмутился В.ПИНЗЕНИК.

Он убежден, что таким образом Украина движется по дороге к дефолту: «Такое стремительное наращивание долга приводит к тому, что очень скоро будет нечем платить. Это не значит, что нельзя эту дорогу обойти, но чем позже это делаешь, тем тяжелее это сделать, год назад это было сделать намного легче, чем сейчас».

«В последнее время я слышу ноу-хау, которые мне странно слышать, оказывается, нужно съесть резервы НБУ и закрыть дыру в бюджете», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

В то же время он убежден, что есть основания для оптимизма. «Я смотрю на следующий год как на год развязки, и смотрю с оптимизмом, потому что развитие ситуации не даст расслабиться. Поскольку страну завели в тупик и нечем платить социальные расходы, и из-за кризиса государство будет вынуждено провести необходимые системные реформы, в том числе и отменив льготы для небедных», - объяснил В.ПИНЗЕНИК.

Он посоветовал власти поучиться у рядовой украинской семьи: «Каждая семья, которая попала в затруднительное положение, она не лезет в долги, она не наращивает на 90 млрд. долги, как это сделало правительство, а думает, как уложиться в расходы, сокращает неприоритетные статьи. Это простая экономическая аксиома».

В.ПИНЗЕНИК обратил внимание, что проект бюджета-2010 предусматривает «еще большую дыру», и поэтому хорошо, что его не принял парламент. «Страна нуждается в профессиональном, лечебном бюджете», - считает бывший министр финансов. По его словам, дефицит бюджета почти 13%, который есть сейчас, страна имела только в 1992 году.