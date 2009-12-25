Бюджет пополнился 247 млн. грн.

По итогам вчерашнего аукциона размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в бюджет Украины удалось привлечь 247,245 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В частности, в результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 24 марта 2010 года (срок обращения 89 дней) было привлечено 40,662 млн. грн. по средневзвешенной ставке 23% годовых; 12 мая 2010 года (срок обращения 138 дней) – 39,152 млн. грн. под 26%; 17 ноября 2010 года (срок обращения 327 дней) – 30,821 млн. грн. под 26%; 31 октября 2012 (срок обращения 1041 день) – 136,611 млн. грн. под 26%.

Как сообщалось, в Государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре т.г. Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).