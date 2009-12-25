НБУ отозвал валютную лицензию у финкомпании «Джера»

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал валютную лицензию у Финансовой компании «Джера» (Донецк).

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает банкам Украины, что согласно распоряжению НБУ от 25 декабря 2009 г. № 806-р генеральная лицензия от 1 апреля 2008 № 33 на осуществление Обществом с ограниченной ответственностью „Финансовая компания “Джера” валютных операций (торговля ценными бумагами) отозвана», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию, которая была выдана 6 октября 2005 года, на выпуск и оборот ценных бумаг "Финансовой компании "Джера". Решение об аннулировании лицензии принято 27 ноября т.г. в связи с банкротством компании.