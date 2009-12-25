Банки должны предоставить НБУ аудит и результаты стресс-тестирования

Коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны предоставить в Национальный банк Украины (НБУ) аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год.

Об этом сказано в постановлении Нацбанка №763 от 23 декабря 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Документом предусмотрено, что стресс-тестирование будут проводить аудиторские компании, которые осуществляют аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков. В связи с этим НБУ обязал коммерческие банки внести соответствующие изменения в договора, заключенные с аудиторскими компаниями.

В рамках стресс-тестирования аудиторская компания должна провести оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка. Информация о кредитных операциях должна быть предоставлена в нескольких разрезах: по данным банка, по данным аудиторской проверки, осуществленной в соответствии с требованиями Нацбанка, а по результатам аудиторской проверки с учетом компонента стресс-тестирования.

Банки, которые по результатам проведенного аудита будут нуждаться в докапитализации, обязаны до 1 июня 2010 года подать в Нацбанк программу капитализации. В ней должно быть предусмотрено увеличение капитала банка до 1 июля 2010 года в сумме, необходимой для достижения адекватности капитала не менее 10% по данным результатов аудита. Также банки должны подать регулятору программу капитализации, которая предусматривает увеличение капитала банка до 1 января 2011 года в сумме, необходимой для достижения адекватности капитала не менее 10% с учетом результатов стресс-тестирования и/или план мероприятий по снижению кредитных рисков банка.

НБУ обязал банки в договорах с аудиторскими компаниями предусмотреть предоставление руководством банка аудитору письменного подтверждения полноты и достоверности отображения банком всех требований и обязательств в его формах годовой финансовой отчетности за 2009 год. Также аудитору должен быть обеспечен доступ к материалам последней инспекции банка, которую провел Нацбанк.

Кроме того, в договорах должно быть предусмотрено право Национального банка Украины ознакомить представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка с результатами оценки достаточности резервов и капитала коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк заявлял о целесообразности проведения диагностики украинских банков по итогам работы в 2009 году.