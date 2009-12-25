Перечисление предпринимателями налогов выросло

В январе-ноябре 2009 г. физлица-предприниматели перечислили в бюджет 2,304 млрд. грн. налогов, что на 91,9 млн. грн., или на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В январе-ноябре т.г. физлица-субъекты хозяйствования перечислили в бюджеты всех уровней 2,905 млрд. грн. налогов, что на 72 млн. грн., или на 2,5%, больше по сравнению с январем-ноябрем 2008 г.

За 11 месяцев т.г. налоговики проверили 16 тыс. 295 субъектов хозяйствования (физических и юридических лиц). Нарушения были установлены на 16 тыс. 103 из них, что составляет 98,8%.

По итогам проверок было доначислено 912,2 млн. грн. налогов и штрафных санкций. В налоговую милицию подано 5 тыс. 310 дел, возбуждено 201 уголовное дело, 13 тыс. 623 материала о выявленных нарушениях при выплате заработной платы переданы в прокуратуру.

Кроме того, с начала года налоговики выявили 134,1 тыс. наемных работников, которые работали без заключения трудового договора. В бюджет дополнительно поступило 27 млн. грн. налога с доходов физлиц.

К государственной регистрации привлечено 64 тыс. граждан, которые перечислили в бюджет 17 млн. грн. налогов.