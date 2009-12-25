НБУ просит у банков информацию об их подразделениях инкассации

Национальный банк Украины обязал банки предоставить информацию о наличии собственных подразделений инкассации.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области, текстом которой располагает УНИАН.

"В срок до 31 декабря 2009 года просим предоставить Главному управлению информацию относительно наличия в банковском учреждении (филиале, отделении) собственного подразделения инкассации (приказ, постановление, решение о создании)», - говорится в документе.

При этом указывается, что информацию также должны предоставить и те учреждения, которые получили письменное разрешение на осуществление инкассации, но до настоящего времени не создали собственное подразделение.

В случае ликвидации таких подразделений должны быть представлены копии соответствующих документов.